Максим Рыженков: «Не могу понять Левченко. Если ты давно приняла решение, то зачем остаешься в сборной, занимаешь ставку?»

Глава Федерации баскетбола Беларуси Максим Рыженков в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну заявил, что не понимает позицию Елены Левченко, которая попросила не вызывать ее в сборную Беларуси на чемпионат Европы-2017.

- Сгладились углы в дискуссии о Веремеенко и Левченко?

– Главный тренер наделена полномочиями решать вопрос комплектования состава. Нужен тот или иной игрок сегодня, или он больше понадобится завтра, когда пойдет отбор за попадание на Олимпиаду. Мы Трофимовой полностью доверяем. Свое отношение выскажу. Если человек находится в национальной сборной, получает зарплату, то мы вправе ожидать, что он приедет хоть раз в течение года на сбор или для участия в турнире. Поэтому не могу понять позицию Левченко, которая сказала, что по различного рода причинам не готова дальше играть за сборную. Ну, если ты давно приняла такое решение, то зачем остаешься в сборной, занимаешь ставку? Взяли бы кого-нибудь другого из молодежи и, образно говоря, дали подпитаться тому, кто готов землю рыть за престиж страны. Есть контракт за рубежом — пожалуйста, концентрируйся на клубной работе. Но решает Трофимова. Раз она признала их причины уважительными, значит, так и есть, – сказал Рыженков.

Елена Левченко: «Была в шоке от реакции БФБ на мою просьбу. Не можешь сегодня помочь, иди подальше — такое отношение»

Сергей Долидович: «Левченко? Неужели федерации нельзя относиться к спортсменам, приносившим честь и славу белорусскому спорту, просто уважительнее?»