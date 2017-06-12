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Алексей Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. Питер – родина российского футбола»

13.06.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини заявил, что питерский клуб – самый популярный и любимый в России, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Друзья, «Зенит» сегодня самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков. 15 млн болельщиков от Калининграда до Камчатки.

«Зенит» заслужил быть первым яркими победами, красивой игрой, нашей с вами богатой историей.

Питер – родина российского футбола. Здесь был создан РФС. Зенит – обладатель всех трофеев кроме ЛЧ, единственный русский клуб с Суперкубком.

У нас самое сильное имя, мы самый известный российский клуб в мире», – сказал Миллер.

 
 
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини заявил, что питерский клуб – самый...

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