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Алексей Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. Питер – родина российского футбола»
13.06.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини заявил, что питерский клуб – самый популярный и любимый в России, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.
«Друзья, «Зенит» сегодня самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков. 15 млн болельщиков от Калининграда до Камчатки.
«Зенит» заслужил быть первым яркими победами, красивой игрой, нашей с вами богатой историей.
Питер – родина российского футбола. Здесь был создан РФС. Зенит – обладатель всех трофеев кроме ЛЧ, единственный русский клуб с Суперкубком.
У нас самое сильное имя, мы самый известный российский клуб в мире», – сказал Миллер.
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Алексей Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. Питер – родина российского футбола»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини заявил, что питерский клуб – самый...
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