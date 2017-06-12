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Роберто Манчини: «Грацио, мистер Миллер. Его поддержка нам необходима, я уверен в ее наличии»

13.06.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на своей официальной презентации поделился впечатлениями о предстоящей работе с питерским клубом, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун. 

«Через несколько лет, возможно, я научусь говорить по-русски. Благодарю за радушный прием. Я знал, что тифози «Зенита» очень активные, но не знал, что настолько.

Грацио, мистер Миллер. Его поддержка нам необходима, я уверен в ее наличии. Также благодарю президента Фурсенко за его поддержку.

Сейчас у клуба задача вернуться в Лигу чемпионов, мы это сможем вместе. Мы рассчитываем попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне за счет выигрыша чемпионата», – заявил Манчини.

Манчини прибыл в Санкт-Петербург

 
 
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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на своей официальной презентации поделился впечатлениями о предстоящей работе с питерским клубом, передает...

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