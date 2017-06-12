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Ди Франческо назначен главным тренером «Ромы»
13.06.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Рома» подтвердила назначение Эусебио Ди Франческо на пост главного тренера команды.
47-летний специалист подписал с клубом контракт до 2019 года. Ди Франческо возглавил «Рому», сменив на этом посту Лучано Спаллетти.
В прошлом сезоне под руководством Ди Франческо «Сассуоло» вышел в Лигу Европы.
Отметим, что Ди Франческо в течение четырех сезонов (1997-2001) играл за «Рому» во время игровой карьеры.
«Я очень счастлив вернуться в «Рому», чтобы тренировать клуб, который для меня много значит. Я благодарен президенту Паллотте и всему руководству за эту возможность.
Я выложусь полностью, чтобы команда получила те результаты, которые заслуживает», – заявил Ди Франческо.
Фото: официальный сайт «Ромы»
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«Рома» подтвердила назначение Эусебио Ди Франческо на пост главного тренера команды.
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