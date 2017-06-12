Игрок сборной Беларуси: «Комментарии на форумах? Бесят высказывания профанов или банальных глорихантеров»

Полусредняя сборной Беларуси Наталья Василевская в интервью корреспонденту «Прессбола» Виктору Казюлину коснулась некоторых негативных комментариев на форумах после поражения от черногорок (26:33) в первом матче плей-офф квалификации чемпионата мира.

- Доводилось слышать и такое мнение, что ударный первый тайм — не такая уж и заслуга белорусок. Дескать, это просто переволновавшиеся балканки натужно вкатывались в игру, а уж когда расправили плечи — сразу стало ясно, кто в доме хозяева и у кого выше класс. Обидно?

– Начнем с того, что «обидно» — слово здесь неподходящее. Меня оскорбляют, а порой и бесят такие вот безапелляционные высказывания профанов или банальных глорихантеров. Они, как те флюгеры. Вращаются, куда ветер укажет. Разве не те же люди превозносили нашу сборную до небес, когда она одерживала рейтинговые победы, когда зимой уверенно выигрывала квалификацию? А теперь они первыми в нас сомневаются, загодя команду хоронят. Ай, не хочу об этом... – сказала Василевская.