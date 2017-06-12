ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игрок сборной Беларуси: «Комментарии на форумах? Бесят высказывания профанов или банальных глорихантеров»

13.06.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полусредняя сборной Беларуси Наталья Василевская в интервью корреспонденту «Прессбола» Виктору Казюлину коснулась некоторых негативных комментариев на форумах после поражения от черногорок (26:33) в первом матче плей-офф квалификации чемпионата мира.

- Доводилось слышать и такое мнение, что ударный первый тайм — не такая уж и заслуга белорусок. Дескать, это просто переволновавшиеся балканки натужно вкатывались в игру, а уж когда расправили плечи — сразу стало ясно, кто в доме хозяева и у кого выше класс. Обидно?

– Начнем с того, что «обидно» — слово здесь неподходящее. Меня оскорбляют, а порой и бесят такие вот безапелляционные высказывания профанов или банальных глорихантеров. Они, как те флюгеры. Вращаются, куда ветер укажет. Разве не те же люди превозносили нашу сборную до небес, когда она одерживала рейтинговые победы, когда зимой уверенно выигрывала квалификацию? А теперь они первыми в нас сомневаются, загодя команду хоронят. Ай, не хочу об этом... – сказала Василевская.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полусредняя сборной Беларуси Наталья Василевская в интервью корреспонденту «Прессбола» Виктору Казюлину коснулась некоторых негативных комментариев на форумах...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. Питер – родина российского футбола»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика