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Людас Румбутис: «При Пунтусе игроков брали из «Гамбурга», «Штутгарта» и донецкого «Шахтера». А сейчас?»

13.06.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис рассказал о проблемах с комплектованием состава.

- Какая ваша главная проблема у руля молодежки? Что беспокоит больше всего?

– Отсутствие игровой практики у молодых футболистов. У нас мало тех, кто стабильно выступает в высшей лиге, причем не просто затыкает дыру, а играет какую-то роль в своем клубе. Если бы таких игроков было 30, то был бы выбор. А так выбираешь из девяти... Вот девять и выбираешь.

При Пунтусе откуда брали игроков? «Гамбург», «Штутгарт», донецкий «Шахтер» и так далее. Средний возраст высшей лиги тогда был 21,6 года. А сейчас? Футболисты в чемпионате Беларуси старше, чем некоторые тренеры.

Реально ли побороться за путевку на Олимпиаду?

– Если хорошо ляжет, не будет травм и футболисты будут играть в своих клубах, то потенциал есть. Но к клубам претензий нет: я же не могу попросить их тренеров ставить нужных игроков в состав. Они же тоже не враги себе, – сказал Румбутис.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис рассказал о проблемах с комплектованием состава.

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