Людас Румбутис: «При Пунтусе игроков брали из «Гамбурга», «Штутгарта» и донецкого «Шахтера». А сейчас?»

Главный тренер сборной Беларуси U-21 Людас Румбутис рассказал о проблемах с комплектованием состава.

- Какая ваша главная проблема у руля молодежки? Что беспокоит больше всего?

– Отсутствие игровой практики у молодых футболистов. У нас мало тех, кто стабильно выступает в высшей лиге, причем не просто затыкает дыру, а играет какую-то роль в своем клубе. Если бы таких игроков было 30, то был бы выбор. А так выбираешь из девяти... Вот девять и выбираешь.

При Пунтусе откуда брали игроков? «Гамбург», «Штутгарт», донецкий «Шахтер» и так далее. Средний возраст высшей лиги тогда был 21,6 года. А сейчас? Футболисты в чемпионате Беларуси старше, чем некоторые тренеры.

– Реально ли побороться за путевку на Олимпиаду?

– Если хорошо ляжет, не будет травм и футболисты будут играть в своих клубах, то потенциал есть. Но к клубам претензий нет: я же не могу попросить их тренеров ставить нужных игроков в состав. Они же тоже не враги себе, – сказал Румбутис.