Садовский возглавил Департамент по маркетингу и коммуникациям АБФФ после ухода Бережкова

Департамент по маркетингу и коммуникациям АБФФ возглавил Юрий Садовский.

Во времена работы в структуре Владимира Бережкова, Садовский был его заместителем.

Напомним, в конце марта Бережков был уволен из АБФФ и возглавил ООО «Свой футбол», занимающееся трансляциями чемпионата Беларуси.