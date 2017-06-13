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Садовский возглавил Департамент по маркетингу и коммуникациям АБФФ после ухода Бережкова
13.06.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Департамент по маркетингу и коммуникациям АБФФ возглавил Юрий Садовский.
Во времена работы в структуре Владимира Бережкова, Садовский был его заместителем.
Напомним, в конце марта Бережков
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Департамент по маркетингу и коммуникациям АБФФ возглавил Юрий Садовский.
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