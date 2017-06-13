Сергей Новиков: «Криушенко удалось развести по разным маршрутам сборную и дезертирские эго-устремления игроков»

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился мнением о перестройке в сборной Беларуси.

«С некоторых пор повелось, что в начале лета футбольная сборная Беларуси все больше мучила нас и мучилась сама, ибо впадала в состояние предотпускного томления ее лидеров. Менялись тренеры, однако оставался недвижим тренд: легионеры, получавшие июньские повестки от БФФ, соревновались не столько в тренировочном усердии, сколько в умении убедительнее обосновать нежелание напрягаться. А уж если в программу игровой сессии попадал матч не официальный, а товарищеский, то фантазия включалась и того активнее. Она работала уже на формулировки поводов и вовсе отпроситься со сбора на долгожданный отдых — как правило, из-за обострявшихся травм и подступавшей усталости.

Впрочем, и в ноябре, когда подходил к завершению наш чемпионат, а зарубежный сезон брал паузу, события выстраивались похоже. Доходило до того, что наставники национальной команды, как от чумы, шарахались от предложений провести спарринги даже в официальные календарные окна. Они уверяли кураторов из Дома футбола и доверчивую публику в их бесполезности.

Так вот, похоже, у Игоря Криушенко нынче получилось чудесным образом развести по разным маршрутам сборную и все эти дезертирские эго-устремления. Возможно, мне очень хочется выдать давно желаемое за реальные изменения действительности. Но, право слово, в связке из трех матчей, сыгранных национальной командой за две июньские недели, впечатляют не столько результаты (по большому счету, скромные), сколько фон боевого и оптимистичного настроения», – написал Новиков в своей колонке.