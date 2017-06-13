ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Новиков: «Криушенко удалось развести по разным маршрутам сборную и дезертирские эго-устремления игроков»

14.06.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился мнением о перестройке в сборной Беларуси.

«С некоторых пор повелось, что в начале лета футбольная сборная Беларуси все больше мучила нас и мучилась сама, ибо впадала в состояние предотпускного томления ее лидеров. Менялись тренеры, однако оставался недвижим тренд: легионеры, получавшие июньские повестки от БФФ, соревновались не столько в тренировочном усердии, сколько в умении убедительнее обосновать нежелание напрягаться. А уж если в программу игровой сессии попадал матч не официальный, а товарищеский, то фантазия включалась и того активнее. Она работала уже на формулировки поводов и вовсе отпроситься со сбора на долгожданный отдых — как правило, из-за обострявшихся травм и подступавшей усталости.

Впрочем, и в ноябре, когда подходил к завершению наш чемпионат, а зарубежный сезон брал паузу, события выстраивались похоже. Доходило до того, что наставники национальной команды, как от чумы, шарахались от предложений провести спарринги даже в официальные календарные окна. Они уверяли кураторов из Дома футбола и доверчивую публику в их бесполезности.

Так вот, похоже, у Игоря Криушенко нынче получилось чудесным образом развести по разным маршрутам сборную и все эти дезертирские эго-устремления. Возможно, мне очень хочется выдать давно желаемое за реальные изменения действительности. Но, право слово, в связке из трех матчей, сыгранных национальной командой за две июньские недели, впечатляют не столько результаты (по большому счету, скромные), сколько фон боевого и оптимистичного настроения», – написал Новиков в своей колонке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился мнением о перестройке в сборной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Компания Gestifute: «Роналду не уклонялся от уплаты налогов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика