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Компания Gestifute: «Роналду не уклонялся от уплаты налогов»

14.06.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Представители компании Gestifute, ведущей дела форварда «Реала» Криштиану Роналду, прокомментировали решение прокуратуры Испании подать иск против игрока за неуплату налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

«Футболист не уклонялся от уплаты налогов, и это очевидно. Он не скрывал доходы от налоговых служб и не пытался обмануть государство», — говорится в заявлении компании.

Роналду грозит штраф 8 млн евро в случае признания виновным в уклонении от уплаты налогов

 

 
 
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Представители компании Gestifute, ведущей дела форварда «Реала» Криштиану Роналду, прокомментировали решение прокуратуры Испании подать иск против игрока за...

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