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Алекс Бентли: «До получения паспорта о Беларуси не особенно знала. Название слышала»

14.06.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Разыгрывающая сборной Беларуси Алекс Бентли рассказала о получении белорусского паспорта.

— Пришлось повозиться с оформлением документов?

— Мне — нет. Всем этим занимался агент. Сейчас все в порядке, я уже получила белорусский паспорт.

— Раньше ты что-то знала о нашей стране?

— Не особенно. Разве что имела представление, что Беларусь рядом с Россией. Это ведь и правда так? А вообще название страны, разумеется, слышала.

— Беларусь, наверное, сильно отличается от Америки?

— Ха, не особо... Нет, если откровенно, то разница велика. Это касается всего: архитектуры, еды, людей, культуры... Я здесь совсем мало времени, но чувствуется, что страна совершенно другая.

— Какие русские слова запомнила?

— Самое простое — «да». Еще «спасибо», «привет». К счастью, девочки помогают с переводом. Поэтому и говорю, что меня приняли здорово. Приятно, когда вся команда проявляет о тебе заботу. И все, абсолютно все отлично говорят по-английски! Причем не только игроки, но и тренеры. Это здорово облегчает коммуникацию, – сказала Бентли.

 
 
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Разыгрывающая сборной Беларуси Алекс Бентли рассказала о получении белорусского паспорта.

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