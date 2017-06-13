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Гутор может перейти в «Тосно»
14.06.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь Артур Нигматуллин, покинувший «Тосно» на правах свободного агента, станет игроком «Амкара».
В качестве его замены «Тосно» рассматривает голкипера «Оренбурга» Александра Гутора, который уже находится в расположении клуба из Ленинградской области.
Кроме того, дебютант РФПЛ интересуется вратарем «Анжи» Давидом Юрченко.
Напомним, «Тосно» в следующем сезоне выступит в премьер-лиге.
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Вратарь Артур Нигматуллин, покинувший «Тосно» на правах свободного агента, станет игроком «Амкара».
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