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Гутор может перейти в «Тосно»

14.06.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь Артур Нигматуллин, покинувший «Тосно» на правах свободного агента, станет игроком «Амкара».

В качестве его замены «Тосно» рассматривает голкипера «Оренбурга» Александра Гутора, который уже находится в расположении клуба из Ленинградской области.

Кроме того, дебютант РФПЛ интересуется вратарем «Анжи» Давидом Юрченко.

Напомним, «Тосно» в следующем сезоне выступит в премьер-лиге.

 
 
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Вратарь Артур Нигматуллин, покинувший «Тосно» на правах свободного агента, станет игроком «Амкара».

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