Александр Хромылев: «Да, в цифрах посещаемость экстралиги просела. Но, по крайней мере, это уже адекватные цифры»

Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову поделился мыслями о проблеме посещаемости матчей экстралиги.

— Как федерация намерена бороться с одной из неприятных цифр — падающей средней посещаемостью матчей национального чемпионата?

— Точно не административными методами. С посещаемостью вообще интересная история. Да, в цифрах она просела. Но, по крайней мере, это уже адекватные цифры. Поясню: пару лет назад нам стало очевидно, что протокольное количество зрителей часто не соответствует фактическому. Обычно как определяется посещаемость: местный секретарь матча повертел головой туда-сюда — и вписал на глазок. Как правило — завысив. Попросили клубы относиться к этому строже, поручив инспекторам контроль.

Так что, повторюсь, нынешние цифры честные. Да, незавидные, да, намерены исправлять ситуацию. Исправиться она может при соблюдении трех условий: как можно меньше предсказуемых матчей, как можно больше комфорта для зрителей, помимо собственно хоккея. И наконец, постоянная информация и доступность «картинки». Она не отучает от трибун, а, напротив, способна заинтересовать на них прийти, особенно при выполнении двух первых условий, – сказал Хромылев.