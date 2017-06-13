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Кубок Беларуси. 2-й квалификационный раунд. «Виктория» принимает «Белшину», «Ивацевичи» – «Торпедо» Минск и другие матчи
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Сегодня состоятся 16 матчей 2-го квалификационного раунда Кубка Беларуси.
Кубок Беларуси
2-й квалификационный матч
СДЮШОР-МТЗ-Сябар — Неман-Агро
14 июня, 14.30
ФСК Гродненский — Смолевичи-СТИ
14 июня, 17.00
СДЮШОР-3 Пинск — Орша
14 июня, 17.00
СДЮШОР-8 Гомель – Осиповичи
14 июня, 17.30
Ивацевичи — Торпедо Минск
14 июня, 18.00
Виктория — Белшина
14 июня, 18.00
Чисть — Химик
14 июня, 18.00
Спутник — Волна
14 июня, 18.00
Ошмяны-БГУФК — Луч
14 июня, 18.00
ЮАС-Житковичи — Лида
14 июня, 18.30
Энергетик-БГАТУ — Барановичи
14 июня, 18.30
Узда — Гранит
14 июня, 18.30
Любань — Сморгонь
14 июня, 19.00
СМИавтотранс — Слоним-2017
14 июня, 19.00
Молодечно-ДЮСШ-4 — Энергетик-БГУ
14 июня, 19.00
Сборная ТФ — Локомотив
14 июня, 19.00
Теги
: Гомель
, Минск
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Сегодня состоятся 16 матчей 2-го квалификационного раунда Кубка Беларуси.
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