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Кубок Беларуси. 2-й квалификационный раунд. «Виктория» принимает «Белшину», «Ивацевичи» – «Торпедо» Минск и другие матчи

14.06.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся 16 матчей 2-го квалификационного раунда Кубка Беларуси.

Кубок Беларуси

2-й квалификационный матч

СДЮШОР-МТЗ-Сябар — Неман-Агро

14 июня, 14.30

ФСК Гродненский — Смолевичи-СТИ

14 июня, 17.00

СДЮШОР-3 Пинск — Орша

14 июня, 17.00

СДЮШОР-8 Гомель – Осиповичи

14 июня, 17.30

Ивацевичи — Торпедо Минск

14 июня, 18.00

Виктория — Белшина

14 июня, 18.00

Чисть — Химик

14 июня, 18.00

Спутник — Волна

14 июня, 18.00

Ошмяны-БГУФК — Луч

14 июня, 18.00

ЮАС-Житковичи — Лида

14 июня, 18.30

Энергетик-БГАТУ — Барановичи

14 июня, 18.30

Узда — Гранит

14 июня, 18.30

Любань — Сморгонь

14 июня, 19.00

СМИавтотранс — Слоним-2017

14 июня, 19.00

Молодечно-ДЮСШ-4 — Энергетик-БГУ

14 июня, 19.00

Сборная ТФ — Локомотив

14 июня, 19.00

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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