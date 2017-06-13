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Максим Рыженков: «Пусть девчата едут в Чехию с чувством, что здесь их любят, за них болеют и не ожидают каких-то героических свершений выше того, что они могут показать»

14.06.2017 10:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Федерации баскетбола Беларуси Максим Рыженков в разговоре с корреспондентом «ПБ» Александром Добрияном дал оценку работе нового главного тренера Натальи Трофимовой.

– Считаю, Трофимова за короткий срок сделала то, что не удавалось прежнему тренерскому штабу. Значительно легче ставить задачи и добиваться результата, когда есть годами обкатанный механизм, опытный состав из баскетболисток, играющих в сборной по десять лет. Совсем другое дело, когда на твое время выпала нелегкая задача по обновлению команды. Тяжело переломить в себе стремление к сиюминутному результату, абстрагироваться от возможной критики болельщиков, привыкших видеть белорусок на вершине женского баскетбола и заняться выстраиванием новой команды. Наташе это удается.

В составе появилось много молодежи. Внимательно наблюдал за играми сборной и не скажу, что команда так уж сильно просела. На фоне крепких европейских сборных, хорошо укомплектованных и полностью готовых к Евробаскету, выглядит неплохо. Несмотря на подспудное желание победить, Трофимова старалась, чтобы каждый игрок мог себя проявить. Не видел, чтобы кто-то больше 25 минут находился на площадке. Вспомните, как в прошлые годы выматывали лидеров, которым приходилось играть по 35, а то и по 40 минут. Идет кропотливая работа по строительству сборной, с которой мы пройдем не один олимпийский цикл. Это главная задача. Пусть девчата едут в Чехию с чувством, что здесь их любят, за них болеют и не ожидают каких-то героических свершений выше того, что они могут показать.

- Какой результат признаете достойным?

– Когда будет видно, что девчонки борются, сражаются, и не стыдно ни за один матч. Не так, как в хоккее: президент говорил, что болельщикам хотелось выбросить телевизор из окна. Хотя, зная нашу баскетбольную сборную, думаю, без валидола все-таки не обойтись, – сказал Рыженков.

 
 
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Председатель Федерации баскетбола Беларуси Максим Рыженков в разговоре с корреспондентом «ПБ» Александром Добрияном дал оценку работе нового главного тренера...

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