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Александр Хромылев: «Начало матчей в выходные в 13.00, возможно, несколько ухудшило посещаемость арен, но, безусловно, расширило аудиторию»
14.06.2017 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал о решении начинать матчи экстралиги в выходные дни в 13.00.
— Можно увеличить посещаемость, если отказаться от сомнительной практики проведения матчей в час дня в выходные.
— Она, может, для кого-то спорная, но насчет сомнительности — перегиб. Вот свежий пример: вы в курсе, что сейчас всерьез обсуждается возможность начала матчей футбольной английской премьер-лиги в половине двенадцатого утра? Как думаете, почему?
— Не в курсе и с ходу теряюсь в догадках.
— Чтобы эти игры могли смотреть в прайм-тайм в прямом эфире азиатские страны. Это очень перспективный растущий рекламный и коммерческий рынок.
— Не улавливаю параллели: ведь телеправа на нашу экстралигу не пользуются международным спросом.
— Параллель — в роли телевидения, в угоду которому мы и передвинули начало матчей в выходные на тринадцать часов. Это, возможно, несколько ухудшило посещаемость арен, но, безусловно, расширило аудиторию. Поверьте, я не голословен, соответствующий анализ постоянно проводится. В случае с интернет-трансляциями это и вовсе элементарная задача. Мы знаем, какой интерес вызывают, к примеру, показы гостевых поединков «Немана» или «Гомеля». И здесь динамика положительная — уже неплохо, – сказал Хромылев.
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Александр Хромылев: «Начало матчей в выходные в 13.00, возможно, несколько ухудшило посещаемость арен, но, безусловно, расширило аудиторию»
Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал о решении начинать матчи экстралиги в выходные...
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