Женскую сборную Черногории на несколько часов задержали в минском аэропорту. Причиной стали проблемы с документами, которые прислала Белорусская федерация гандбола. В результате, пока шло разбирательство, гандболистки сидели в зале ожидания. Только в 3-м часу ночи сборную Черногории пустили в Беларусь.

Ответная игра плей-офф чемпионата мира по гандболу между сборными Беларуси и Черногории пройдет 15 июня в минском дворце спорта «Уручье», начало в 18.00. В первом матче в гостях белоруски проиграли со счетом 26:33 (15:12).





Фото: vijesti.me