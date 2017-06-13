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Женскую сборную Черногории на несколько часов задержали в минском аэропорту

14.06.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Женскую сборную Черногории на несколько часов задержали в минском аэропорту. Причиной стали проблемы с документами, которые прислала Белорусская федерация гандбола. В результате, пока шло разбирательство, гандболистки сидели в зале ожидания. Только в 3-м часу ночи сборную Черногории пустили в Беларусь.

Ответная игра плей-офф чемпионата мира по гандболу между сборными Беларуси и Черногории пройдет 15 июня в минском дворце спорта «Уручье», начало в 18.00. В первом матче в гостях белоруски проиграли со счетом 26:33 (15:12).

Женскую сборную Черногории на несколько часов задержали в минском аэропорту

Фото: vijesti.me

 
 
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Женскую сборную Черногории на несколько часов задержали в минском аэропорту.

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