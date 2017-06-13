Владимир Геворкян: «Криушенко стоит сосредоточиться на работе со сборной. Работа сразу в двух коллективах не приносит пользы»

Белорусский специалист Владимир Геворкян поделился мнением о совмещении постов Игорем Криушенко в сборной и клубе.

— Что, на ваш взгляд, ждет сборную в нынешнем цикле?

— Считаю, что сейчас обращать внимание на таблицу, на какие-то места в ней нет смысла. Тем более что шансов пробиться на чемпионат мира в Россию по-прежнему немного. Будем откровенны: победить в оставшихся матчах будет архисложно. Со шведами и голландцами играем на своем поле, с французами — в гостях. Одолеть этих соперников будет непросто. Наверняка это работа на будущее, чтобы в перспективе получить боеспособный коллектив. Нужно смотреть вперед.

— Как проявил себя Криушенко в этих поединках?

— Видно, что при нем команда заиграла, есть движение вперед. В команде появилось большое количество новых лиц: тот же Алисейко, Сачивко. Вновь обратили внимание и на тех, кто в последнее время вызывался не так часто. Например, Быков.

Как мне кажется, под руководством Игоря Николаевича наша сборная сейчас находится на верном пути. Другой вопрос в том, насколько ему имеет смысл совмещать посты главного тренера сборной и «Торпедо-БелАЗ». На мой взгляд, Игорю Николаевичу стоит сосредоточиться на работе с главной командой, поскольку видно невооруженным глазом, что работа сразу в двух коллективах не приносит пользы. Конечно, нынешний чемпионат Беларуси наставник доработает, скорее всего, до конца, однако что будет в новом цикле? Как это отразится и на сборной, и на «Торпедо-БелАЗ»? Вот это уже большой вопрос, – сказал Геворкян.