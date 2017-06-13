Утвержден новый логотип Белорусской федерации биатлона, в основе символики – крест-восьмирог

Общественное объединение «Белорусская федерация биатлона» представило обновленный логотип, который был утвержден на заседании Президиума организации. Автором нового логотипа стал белорусский художник и дизайнер Виталий Ортюх.

«Логотип представляет собой изображение узора белорусского орнамента — крест-восьмирог, изображенный чередованием прямоугольников красного (вверху), зеленого (слева), синего (справа и внизу) и черного (в центре) цветов. В центре креста — изображение окружности прицела-мушки черного цвета, в котором расположена круглая мишень серого цвета с центром черного цвета. Справа внизу в межкрестии размещена надпись «Беларуская федэрацыя біятлона» либо «Белорусская федерация биатлона» либо «Belarusian federation of biathlon» синего цвета.

В основе символики древний и почитаемый узор белорусского орнамента — крест-восьмирог («беларуская зорка»), цветовая гамма которого тождественна государственным цветам. Ассоциативно крест напоминает снежинку благодаря синим и голубым цветам правого и нижнего концов. Снежинка, окружность прицела и мишень указывают на вид спорта, развитием которого занимается ОО «Белорусская федерация биатлона». Название федерации подчеркивает государственную принадлежность учрежденной символики, — сообщает официальный сайт федерации.



