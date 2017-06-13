«Реал» представил новую форму на сезон-2017/18

«Реал» официально представил домашнюю и гостевую форму на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в бело-голубых цветах. Гостевой – в черном с небесно-голубыми полосами.

Клуб еще не представил форму для участия в Лиге чемпионов. Ее презентация обычно проходит в августе.





Фото: твиттер «Реала»