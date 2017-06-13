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«Реал» представил новую форму на сезон-2017/18

14.06.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» официально представил домашнюю и гостевую форму на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в бело-голубых цветах. Гостевой – в черном с небесно-голубыми полосами.

Клуб еще не представил форму для участия в Лиге чемпионов. Ее презентация обычно проходит в августе.

«Реал» представил новую форму на сезон-2017/18

 Фото: твиттер «Реала»

 
 
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«Реал» официально представил домашнюю и гостевую форму на следующий сезон.

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