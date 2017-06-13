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«Реал» представил новую форму на сезон-2017/18
14.06.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» официально представил домашнюю и гостевую форму на следующий сезон.
Домашний комплект выполнен в бело-голубых цветах. Гостевой – в черном с небесно-голубыми полосами.
Клуб еще не представил форму для участия в Лиге чемпионов. Ее презентация обычно проходит в августе.
Фото: твиттер «Реала»
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«Реал» официально представил домашнюю и гостевую форму на следующий сезон.
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