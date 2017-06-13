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Гутор перешел в «Тосно»
14.06.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор подписал контракт с «Тосно» сроком на один год.
В прошедшем сезоне Гутор выступал за «Оренбург» (12 матчей, 17 пропущенных мячей), по истечении соглашения с оренбургским клубом игрок стал свободным агентом.
По итогам первенства ФНЛ-2016/17 «Тосно» впервые в истории вышел в российскую премьер-лигу, «Оренбург», напротив, покинул высший дивизион.
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Вратарь сборной Беларуси Александр Гутор подписал контракт с «Тосно» сроком на один год.
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