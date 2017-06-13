МИНСК, 14 июн – Sputnik. Белорусская федерация биатлона представила обновленный логотип, автором которого стал белорусский дизайнер и художник Виталий Ортюх.

"Логотип представляет собой изображение узора белорусского орнамента – крест-восьмирог, изображенный чередованием прямоугольников красного, зеленого, синего и черного цветов", – сказали в федерации.

В центре креста расположены окружность, которая символизирует прицела-мушку, и мишень.

В федерации отметили, что за основу логотипа был взят один из основных символов белорусского орнамента, который одновременно напоминает снежинку.

Последний ребрендинг БФБ проводила в 2015 году , тогда из 10 вариантов выбрали стилизованное изображение биатлониста, выполненное в цветах государственного флага.

В мае текущего обновил свою эмблему МИД Беларуси – вместо здания ведомства на новом логотипе ведомства был также изображен белорусский крест.