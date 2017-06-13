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Символом белорусского биатлона стал "васьмiрог"
14.06.2017 12:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Белорусская федерация биатлона представила обновленный логотип, автором которого стал белорусский дизайнер и художник Виталий Ортюх.
"Логотип представляет собой изображение узора белорусского орнамента – крест-восьмирог, изображенный чередованием прямоугольников красного, зеленого, синего и черного цветов", – сказали в федерации.
В центре креста расположены окружность, которая символизирует прицела-мушку, и мишень.
В федерации отметили, что за основу логотипа был взят один из основных символов белорусского орнамента, который одновременно напоминает снежинку.
Последний ребрендинг БФБ
В мае текущего обновил свою эмблему МИД Беларуси – вместо здания ведомства на новом логотипе ведомства был также изображен белорусский крест.
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Последний ребрендинг БФБ проводила в 2015 году, тогда из 10 вариантов выбрали стилизованное изображение биатлониста.
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