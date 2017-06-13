Алексей Пынтиков: «Низкие рейтинги? Пусть думают, что мы никакие, пожалуйста. Для меня хорошим результатом будет выход в четвертьфинал Евробаскета»

Тренер женской сборной Беларуси Алексей Пынтиков рассказал о подготовке к чемпионату Европы.

«В целом, мы довольны проведенной подготовкой к турниру. Много внимания уделили физической подготовке, и в последних спаррингах это было видно: на равных играли с Украиной в стиле «бей-беги», были не хуже достаточно мощной России. Насколько мы готовы к чемпионату Европы? Поживем-увидим.

Низкие рейтинги? Пусть говорят, что хотят. По-моему, чем меньше на тебя обращают внимание, тем лучше. Пусть думают, что мы никакие, пожалуйста. Для меня хорошим результатом будет выход в четвертьфинал. Отберемся на Мир – будет еще лучше.

Товарищеские матчи показали, что мы умеем играть на равных со всеми командами. Та же Бентли может брать на себя большую нагрузку. Она добавляет мощности в атаке за счет индивидуальных качеств и при этом она видит площадку. Большую часть атак берет на себя капитан сборной Екатерина Снытина: где-то ее выводят на бросок, где-то она сама создает себе момент. Ну, и наши основные большие – Гаспер и Попова – могут не только набирать очки, но и создавать возможность для других. Уже нет такого четкого акцента на одну-двух баскетболисток, как было при Веремеенко и Левченко. То есть там было все понятно: наши «большие» в конце практически любой комбинации получали мяч и атаковали. Сейчас в нападении у сборной должно быть больше разнообразия. Например, Попову мы иногда пробовали на позиции легкого форварда, тут шире поле для деятельности. Вполне может быть, что мы попробуем и переход на легкую пятерку – на тренировках такой вариант появлялся.

Мы стараемся всегда играть только на победу. Да, где-то что-то не получилось, но зацикливаться на этом – «ай-яй-яй, проиграли» – никто не будет. Мы отрабатывали определенные вещи, моделировали концовки матчей, рисовали специальные комбинации. Осадок после поражений остался, но сильно переживать по этому поводу не нужно. Это часть подготовки, не больше.

О том, что пишут о команде, мы не разговариваем. У нас целенаправленная подготовка, мы обсуждаем игру, тренировки, соперника. А то, что происходит вокруг сборной, мне кажется, не совсем наше дело.

Турция – наиболее опытная и именитая. Наверное, она является фаворитом в группе. Но, опять-таки, это предстартовые разговоры, которые могут не иметь ничего общего с действительностью. Мне нравится идея о том, что есть четыре равные команды. Все очень непредсказуемо, каждая способна обыграть каждую. Можно оказаться первым и сразу нырнуть в четвертьфинал, а можно проиграть все три матча и свалить домой», – рассказал Пынтиков.

Женский Евробаскет стартует для сборной Беларуси 16 июня.