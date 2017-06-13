ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крумкачы» – «Слуцк». Болельщики с объем бицепса больше 42 сантиметров пройдут на матч бесплатно

14.06.2017 14:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Партнеры футбольного клуба «Крумкачы» компания VPLab присоединится 15 июня к празднованию дня ЗОЖ на игре против «Слуцка».

«Каждый пришедший на матч болельщик, у которого объем бицепса равен или превышает 42 сантиметра, сможет пройти на игру бесплатно за счет компании VPLab, и получит от нее в подарок спортивное питание.

Если вы все-такие не успеваете накачать «бицуху» до завтра, все равно приходите, будет хороший матч!» – сообщает официальный сайт клуба.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партнеры футбольного клуба «Крумкачы» компания VPLab присоединится 15 июня к празднованию дня ЗОЖ на игре против «Слуцка».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Торрес продлил контракт с брестским «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика