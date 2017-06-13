«Крумкачы» – «Слуцк». Болельщики с объем бицепса больше 42 сантиметров пройдут на матч бесплатно

Партнеры футбольного клуба «Крумкачы» компания VPLab присоединится 15 июня к празднованию дня ЗОЖ на игре против «Слуцка».

«Каждый пришедший на матч болельщик, у которого объем бицепса равен или превышает 42 сантиметра, сможет пройти на игру бесплатно за счет компании VPLab, и получит от нее в подарок спортивное питание.

Если вы все-такие не успеваете накачать «бицуху» до завтра, все равно приходите, будет хороший матч!» – сообщает официальный сайт клуба.