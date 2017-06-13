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Торрес продлил контракт с брестским «Динамо»

14.06.2017 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Леандро Торрес продлил контракт с брестским «Динамо». Новое соглашение 28-летнего аргентинца рассчитано на два года. Предыдущий контракт Торреса заканчивался этим летом.

Леандро пополнил состав «Динамо-Брест» в июле 2016 года. За это время аргентинец провел 31 матч во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал 7 результативных передач, а также был трижды признан болельщиками лучшим игроком месяца.

Спортивный директор «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук после подписания контракта выразил надежду на долгое и плодотворное сотрудничество.

– Мы довольны, что нашли компромисс и подписали это соглашение. Леандро – ведущий игрок нашего клуба и всего чемпионата. Надеемся, он поможет нам не только в высшей лиге, но и в еврокубках. Я уверен, что нынешний его уровень – это не потолок. Всегда есть куда расти.

Приятно, что обе стороны подписывали контракт с радостью и заинтересованностью. Он поможет клубу, а клуб сделает все возможное, чтобы ему здесь было комфортно, – сказал Ковальчук.

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник Леандро Торрес продлил контракт с брестским «Динамо».

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