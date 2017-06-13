В Мозыре в отношении фаната заведено уголовное дело после того, как он попытался снять куртку с прохожего

В центре Мозыря, возле местного исполкома, 21-летний молодой человек, известный в своих кругах как очень активный футбольный болельщик, подошел к компании парней. У одного из них на куртке была нашивка – звезда-компас фирмы «Stone Island».

Болельщик потребовал у прохожего снять куртку. Тот отказался – и получил несколько ударов в лицо.

Друзья избитого собственника куртки просто наблюдали за происходящим. Милицию вызвал случайный свидетель.

В результате, в отношении нападавшего возбудили уголовное дело за хулиганство.