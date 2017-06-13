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Александр Шамко: «Поболеть за сборную на Кубке Европы в беге на 10 тысяч метров пришло больше людей, чем на любой матч по футболу в чемпионате Беларуси»
14.06.2017 15:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр спорта и туризма Александр Шамко заявил, что более 2 тысяч зрителей посетили Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров в Минске.
«Поболеть за национальную сборную пришло больше людей, чем на любой матч по футболу в чемпионате Беларуси. Прошедшие соревнования собрали более 2 тысяч зрителей», — отметил Шамко.
Отметим, что средняя посещаемость чемпионата Беларуси после 11 туров 2 255 зрителей на матче.
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Александр Шамко: «Поболеть за сборную на Кубке Европы в беге на 10 тысяч метров пришло больше людей, чем на любой матч по футболу в чемпионате Беларуси»
Министр спорта и туризма Александр Шамко заявил, что более 2 тысяч зрителей посетили Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров в Минске.
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