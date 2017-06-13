Юрий Шевцов: «Перед игрой с Румынией в Минске была непонятная и ненужная «шумиха» вокруг команды. Сейчас едем побеждать»

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов поделился ожиданиями от матча с Румынией в рамках квалификации чемпионата Европы.

– Наше положение в турнирной таблице на данный момент хорошее. Мы провели две отличные игры в мае. Но оставшиеся два матча также очень важны для нас. Это понимает вся команда. Мы нуждаемся в двух очках. Хотелось бы выйти на чемпионат Европы из группы с первого места. Поэтому мы серьезно настраиваемся на игру в Румынии. При удачной игре в Румынии – мы уже проходим на ЧЕ, нет – значит, нужно будет побеждать дома. Ребята осознают все это. В этом ключе идет и подготовка, все нацелены на результат. Естественно, в команде хватает проблем. Многие игроки травмированы. Кроме того, нас «посетил» вирус. Есть больные. Поэтому подготовка была скомкана. Многие игроки отсутствовали. Собрались вместе буквально пару дней назад. В настоящее время все потихонечку выравнивается. Провели две игры с Украиной, которые были очень важны для команды. В первой игре допустили много ошибок, поэтому и проиграли. Хотя по ходу игры мы должны были побеждать. Перед второй игрой провели работу над ошибками. Все прошло хорошо. Сейчас видно, что команда прибавляет в тактическом и игровом мышлении. Медицинский персонал работает над игроками. Хотим, чтобы состав был оптимальным в Румынии. Но боюсь, что этого мы сделать не сможем.

Результат матча в Румынии будет важен для обеих команд. Если румыны проиграют, они могут вообще не попасть на чемпионат Европы. Если мы проиграем в Румынии, то наша команда займет в группе только третье место. При этом нам обязательно нужно будет выиграть у сербов. Поэтому мы серьезно настраиваемся на игру с румынами. При благоприятном стечении обстоятельств, удачной игре в Минске мы можем выйти из группы и с первого места.

- Но наша команда провела матч с румынами в ноябре прошлого года и проиграла на домашней площадке. Что изменилось сейчас? Уроки извлекли?

– Все знают, что было перед игрой с румынами в Минске в ноябре прошлого года. Непонятная и ненужная «шумиха» вокруг команды, проблемы с прибытием игроков в расположение национальной сборной – все это сказалось на результате. Наша молодежь не смогла показать себя. Та игра была первой официальной без Сергея Рутенко. У румынской команды в то время была совсем другая ситуация. В команду пришел новый тренер, все игроки старались и хотели показать себя. Но не надо смотреть на то, что было. Нужно смотреть вперед. Опять же, вспомните прекрасные матчи с командой Польши. Наша молодежь показывала совсем другую игру. Все это придает оптимизма, мы готовимся дать румынам бой. Но в спорте бывают и победы, и поражения. Однозначно, что мы едем в Румынию побеждать, – сказал Шевцов.

Напомним, из-за конфликта с БФГ БГК им. Мешкова в октябре минувшего года отказался отпускать игроков в сборную Беларуси вне международных окон.

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