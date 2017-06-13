Влад Бумага: «Я долго думал и решил съездить на матч БАТЭ»

Белорусский видеоблогер Влад Бумага согласился посетить матч БАТЭ.

«Недавно футбольный клуб БАТЭ позвал меня на свой стадион, чтобы повстречаться с подписчиками, устроить автограф-сессию и посмотреть интересный матч Так вот, я долго думал и решил съездить в Борисов-Арену. После фестиваля Вiдак, уже 20 июня я буду в Борисов-Арене на матче ФК БАТЭ против Жодино. Главный футбольный клуб страны даже делает специальный подарок для моих подписчиков, при покупке билетов на сайте ticketpro.by или в кассах стадиона, по промокоду «А4» вы получите скидку! Автограф-сессия пройдет на галерее второго уровня возле сектора А1. Буду очень рад встрече с каждым Бумажным», – написал Бумага на своей странице Вконтакте.

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