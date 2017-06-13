Экс-форвард минского «Динамо» Аарон Палушай перешел в шведский «Брюнэс».

Игрок выступал за минское «Динамо» во второй половине предыдущего сезона. В 20 матчах за «зубров» Палушай набрал 12 (8+4). Подробную статистику игрока смотрите здесь .

За «Брюнэс» выступает еще один бывший игрок «Динамо» Райан Гундерсон.