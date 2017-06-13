|
Палушай перешел в шведский «Брюнэс»
14.06.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-форвард минского «Динамо» Аарон Палушай перешел в шведский «Брюнэс».
Игрок выступал за минское «Динамо» во второй половине предыдущего сезона. В 20 матчах за «зубров» Палушай набрал 12 (8+4). Подробную статистику игрока смотрите
За «Брюнэс» выступает еще один бывший игрок «Динамо» Райан Гундерсон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-форвард минского «Динамо» Аарон Палушай перешел в шведский «Брюнэс».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии