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Палушай перешел в шведский «Брюнэс»

14.06.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-форвард минского «Динамо» Аарон Палушай перешел в шведский «Брюнэс».

Игрок выступал за минское «Динамо» во второй половине предыдущего сезона. В 20 матчах за «зубров» Палушай набрал 12 (8+4). Подробную статистику игрока смотрите здесь.

За «Брюнэс» выступает еще один бывший игрок «Динамо» Райан Гундерсон.

 
 
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Экс-форвард минского «Динамо» Аарон Палушай перешел в шведский «Брюнэс».

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