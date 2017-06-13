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Карабань подписал контракт с минским «Динамо»
14.06.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард Данила Карабань подписал контракт с минским
Подробности соглашения не сообщаются.
В прошлом сезоне Данила провел за «зубров» 32 матча в КХЛ и отметился одним ассистентским баллом. Также игрок выступал за «Динамо-Молодечно» в экстралиге. Статистику нападающего смотрите
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Форвард Данила Карабань подписал контракт с минским «Динамо».
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