Карабань подписал контракт с минским «Динамо»

Форвард Данила Карабань подписал контракт с минским .

Подробности соглашения не сообщаются.

В прошлом сезоне Данила провел за «зубров» 32 матча в КХЛ и отметился одним ассистентским баллом. Также игрок выступал за «Динамо-Молодечно» в экстралиге. Статистику нападающего смотрите здесь .