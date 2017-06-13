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Николай Ходасевич: «Криушенко совмещает посты в сборной и клубе. Но рано или поздно это где-то аукнется»

14.06.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский комментатор Николай Ходасевич поделился ожиданиями от матча высшей лиги «Торпедо» – «Динамо-Брест».

– Мне кажется, в этом чемпионате есть что-то интересное. Центральной по ощущениям будет игра в Жодино: она интригует.

Брестское «Динамо» наконец-то успокоилось и приступило к работе: знаю, что в эту паузу там был минимум выходных. И эта встреча против «Торпедо» она важна. Думаю, брестчане хорошо поработали в международную паузу.

И, напротив, посмотрите, что происходит в «Торпедо». Мы будем наблюдать за тем, что Игорь Криушенко совмещает посты. Но рано или поздно это где-то аукнется. Хотя пока все идет хорошо: и в сборной, и в клубе, который занимает достаточно хорошее место. Но отрыв от производства может сказаться.

А букмекеры фаворитом выбирают «Торпедо». И котировки очень приличные. Конечно, брестчанам будет тяжело: они на выезде не выигрывали с прошлой осени. Но я бы попробовал поставить на победу команды Владимира Журавля. По моим ощущениям, эта игра должна сложиться для них удачно: Кубок позади и команда готовится в привычном ритме. По исполнителям «Динамо» и «Торпедо» – примерно равные команды, – сказал Ходасевич.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский комментатор Николай Ходасевич поделился ожиданиями от матча высшей лиги «Торпедо» – «Динамо-Брест».

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