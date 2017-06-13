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Дроздовская планирует выступить в Токио-2020 в возрасте 42 лет

14.06.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Многолетний лидер белорусской сборной Татьяна Дроздовская, по совместительству занимающая пост председателя национальной федерации парусного спорта, рассказала, что планирует выступить в Токио-2020.

— В ваши планы, надо полагать, Олимпиада-2020 входит?

— Пока – да, не списываю себя со счетов (Дроздовской будет 42 года – Tribuna.com).

— В Токио вы, как председатель национальной федерации, будете отвечать уже за весь парусный спорт, а не только за себя. Прежде всего, там сможем претендовать на участие по-прежнему только в двух классах?

— Мы приложим все усилия для завоевания лицензии и в женской «Семидесятке». Очень надеюсь, что кто-то из девочек, пока выступающих на «420», заметно прибавит и сможет пробиться на Игры. Хотелось бы увидеть в числе олимпийцев и кого-то из парней в «Лазере». Но пока, должна признать,  реальными наши шансы выглядят только в «Лазере-Радиале» и в парусной доске.

— А у вас самой достойной преемницы не просматривается?

— Есть довольно перспективная девочка – 18-летняя  Екатерина Санько. На юниорском первенстве Европы 2015 года в классе «Лазер 4,7» в польской Гдыне она была 12-й. При этом на эту яхту она пересела с «Оптимиста» буквально накануне. Сейчас Катя  осваивается в «Радиале», в котором, надеюсь, в ближайшем будущем и мне окажет достойную конкуренцию, и в мировом флоте заявит о себе. По крайней мере, она не стоит на месте, потихонечку прибавляет. Мы вместе с ней, а также с Максимом Дягелем, Максимом Баглаем тренировались в феврале. Я готова постоянно накатывать ее, возить с собой. Но ее личный тренер, Екатерина Левчук и отвечающий за молодежь Сергей Десюкевич считают, что Кате пока нужна еще другая – юниорская программа. Поэтому решили годик посмотреть, что из этого получится, – сказала Дроздовская.

 
 
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Многолетний лидер белорусской сборной Татьяна Дроздовская, по совместительству занимающая пост председателя национальной федерации парусного спорта,...

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