Юрий Шевцов: «Два матча выигрываем — и все. Выходим на Евро-2018 с первого места. И не надо ничего считать!»

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов считает, что не нужно считать очки команды в квалификации чемпионата Европы.

— Подсчет турнирных вариантов и раскладов в команде ведется?

— Думаю, ребята об этом разговаривают. Но я стараюсь своим игрокам привить следующее: два матча выигрываем — и все. Выходим на ЕВРО-2018 с первого места. И не надо ничего считать! – сказал Шевцов.

Беларусь в квалификации Евро-2018 сыграет с Румынией на выезде и Сербией – дома.