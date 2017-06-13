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Юрий Шевцов: «Два матча выигрываем — и все. Выходим на Евро-2018 с первого места. И не надо ничего считать!»
14.06.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов считает, что не нужно считать очки команды в квалификации чемпионата Европы.
— Подсчет турнирных вариантов и раскладов в команде ведется?
— Думаю, ребята об этом разговаривают. Но я стараюсь своим игрокам привить следующее: два матча выигрываем — и все. Выходим на ЕВРО-2018 с первого места. И не надо ничего считать! – сказал Шевцов.
Беларусь в квалификации Евро-2018 сыграет с Румынией на выезде и Сербией – дома.
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Юрий Шевцов: «Два матча выигрываем — и все. Выходим на Евро-2018 с первого места. И не надо ничего считать!»
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов считает, что не нужно считать очки команды в квалификации чемпионата Европы.
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