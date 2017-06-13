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Криштиану Роналду об иске за неуплату налогов: «Моя совесть чиста»

14.06.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в уклонении от уплаты налогов.

32-летний капитан сборной Португалии сегодня посетил церемонию, на которой чествовали главного тренера команды Фернанду Сантуша.

«Моя совесть чиста», – заявил Роналду, отвечая на вопрос журналиста Deportes Cuatro об иске за неуплату налогов.

В Лиссабоне Роналду также принял участие в мероприятии, организованном для детей с ограниченными возможностями.

Ранее прокуратура Испании подала иск против Роналду за неуплату налогов на 14,7 миллиона евро.

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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в уклонении от уплаты налогов.

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