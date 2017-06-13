«Бавария» приобрела хавбека «Лиона» Толиссо

Полузащитник Корентен Толиссо продолжит карьеру в Германии.

22-летний воспитанник французского клуба подписал контракт с «Баварией» до лета 2022 года.

Сообщалось, что сумма трансфера Толиссо составит 37 миллионов евро .

За четыре сезона в «Лионе» Толиссо провел 116 матчей в чемпионате Франции, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь .





Фото: официальный сайт «Баварии»