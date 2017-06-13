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«Бавария» приобрела хавбека «Лиона» Толиссо

14.06.2017 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо продолжит карьеру в Германии.

22-летний воспитанник французского клуба подписал контракт с «Баварией» до лета 2022 года.

Сообщалось, что сумма трансфера Толиссо составит 37 миллионов евро.

За четыре сезона в «Лионе» Толиссо провел 116 матчей в чемпионате Франции, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

«Бавария» приобрела хавбека «Лиона» Толиссо

Фото: официальный сайт «Баварии»

 
 
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Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо продолжит карьеру в Германии.

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