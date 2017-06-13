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«Зенит» заплатил «Ахмату» за Кузяева 4 млн евро

14.06.2017 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Ахмата» Магомед Даудов раскрыл детали трансфера полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».

«Трансферы являются частью футбола. Для того, чтобы приобретать новых игроков, клубы обязаны совершать выгодные сделки. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

Как известно, именно в нашем коллективе раскрылся талант Далера, и он заиграл на высоком уровне. Желаю Кузяеву профессионального роста, выражаю признательность и благодарность за годы, проведенные в нашем клубе.

После завершения сезона мы объявляли, что будут заключены контракты с несколькими игроками. Уже в ближайшие дни к команде присоединится первый новичок, работа на трансферном рынке продолжается.

В своей новейшей истории «Ахмат» будет придерживаться стратегии нарастающего развития. Клуб будет стремиться к тому, чтобы заключать контракты с футболистами высокого уровня, а игра в исполнении команды радовала болельщиков», – написал Даудов в своем инстаграме.

24-летний хавбек является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга. Кузяев, выступавший ранее за «Карелию» и «Нефтехимик», играл за «Ахмат» (экс-«Терек») с 2014 года.

В минувшем сезоне Кузяев принял участие в 27 матчах премьер-лиги и отдал 2 результативных передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

 
 
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Президент «Ахмата» Магомед Даудов раскрыл детали трансфера полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».

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