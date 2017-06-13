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Сенен Себаи: «Уход из «Слуцка»? Я сконцентрирован на ближайших матчах команды»
14.06.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард
– Я видел эти новости, но сейчас я сконцентрирован на ближайших матчах. Очень хочу хорошо сыграть против минского
- От каких клубов у тебя есть приглашения?
– Этого я не знаю. Мне агент сказал только то, что они есть. Он не говорил, из каких клубов, – сказал Себаи.
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Форвард «Слуцка» Сенен Себаи прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.
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