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Сенен Себаи: «Уход из «Слуцка»? Я сконцентрирован на ближайших матчах команды»

14.06.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Слуцка» Сенен Себаи прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

– Я видел эти новости, но сейчас я сконцентрирован на ближайших матчах. Очень хочу хорошо сыграть против минского «Динамо», «Витебска», «Днепра» и после этого уже увижу, что будет дальше. Разговаривал со своим агентом. Он сказал, что многие команды хотят видеть меня в своих составах. Но я не хочу быть мыслями в другом клубе. Хочу сконцентрироваться на той команде, в которой я сейчас. Я игрок «Слуцка». А что будет дальше – посмотрим.

- От каких клубов у тебя есть приглашения?

– Этого я не знаю. Мне агент сказал только то, что они есть. Он не говорил, из каких клубов, – сказал Себаи.

 
Теги: Витебск
 
 
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Форвард «Слуцка» Сенен Себаи прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

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