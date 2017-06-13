Сенен Себаи: «Уход из «Слуцка»? Я сконцентрирован на ближайших матчах команды»

Форвард Сенен Себаи прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

– Я видел эти новости, но сейчас я сконцентрирован на ближайших матчах. Очень хочу хорошо сыграть против минского , «Витебска», «Днепра» и после этого уже увижу, что будет дальше. Разговаривал со своим агентом. Он сказал, что многие команды хотят видеть меня в своих составах. Но я не хочу быть мыслями в другом клубе. Хочу сконцентрироваться на той команде, в которой я сейчас. Я игрок «Слуцка». А что будет дальше – посмотрим.

- От каких клубов у тебя есть приглашения?

– Этого я не знаю. Мне агент сказал только то, что они есть. Он не говорил, из каких клубов, – сказал Себаи.