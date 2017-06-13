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Тотальная распродажа в экипировочном центре Adidas в Минске

14.06.2017 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В связи с обновлением экипировочного центра Adidas c 15 по 30 июня в магазине действуют скидки 40 процентов на текстиль, 30 процентов – на обувь и 60 процентов –на последний размер.

Вас ждут за покупками в Минске  по адресу Рабочий переулок 1. Телефон для справок: 80172984420.

Тотальная распродажа в экипировочном центре Adidas в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с обновлением экипировочного центра Adidas c 15 по 30 июня в магазине действуют скидки 40 процентов на текстиль, 30 процентов – на обувь и 60 процентов –на...

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