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Денисов хочет вернуться в «Зенит», Семин против ухода игрока

14.06.2017 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Зенит» ведет переговоры с «Локомотивом» об аренде полузащитника Игоря Денисова.

33-летний хавбек хочет вернуться в клуб из Санкт-Петербурга, за который он выступал на протяжении 11 сезонов.

Однако главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не хочет отпускать Денисова.

Процесс переговоров о трансфере игрока уже идет.

Эти парни скоро могут оказаться в «Зените»

 
 
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«Зенит» ведет переговоры с «Локомотивом» об аренде полузащитника Игоря Денисова.

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