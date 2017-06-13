|
Денисов хочет вернуться в «Зенит», Семин против ухода игрока
14.06.2017 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Зенит»
33-летний хавбек хочет вернуться в клуб из Санкт-Петербурга, за который он выступал на протяжении 11 сезонов.
Однако главный тренер
Процесс переговоров о трансфере игрока уже идет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Зенит» ведет переговоры с «Локомотивом» об аренде полузащитника Игоря Денисова.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии