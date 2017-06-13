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Валерий Исаев: «Это уже никуда не годится: человека приглашают в «молодежку», а он не считает нужным туда ехать»

14.06.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Валерий Исаев считает, что белорусским футболистам не хватает патриотизма.

– Недавно наткнулся на одну мысль, с которой в принципе согласен: футболисты нередко используют национальную сборную в личных целях — заключить новый контракт с клубом или же «продать» себя за границу. Да, ничего плохого в этом нет. Но в то же время хочется, чтобы, как в Англии или других странах, в первую очередь думали об ином — о том, что на твоей майке герб и он что-то означает.

Другое дело, когда случается ситуация, как в молодежной сборной — люди просто отказываются приезжать. Ну не было у них никаких болезней! Вот это уже никуда не годится. И здесь не футбол виноват, не федерация и не какой-то конкретный тренер. Просто человек воспитывался в такой среде, в такой семье. Его приглашают в «молодежку», а он не считает нужным туда ехать.

Что поделать, мы все живем в такой стране. Откровенно говоря, я сам за герб начал переживать только три-четыре года назад. До этого жил как жил. Так и многие живут. Когда я видел, что ребята надевают форму национальных команд, не замечал в их глазах никакого трепета. Это был разве что повод для фото в инстаграм. Вижу, как они поют гимн, кладут руку на сердце — не верю! Украинцы, бразильцы, французы, итальянцы — их лица в этот момент все говорят. И это не ребят вина, мы их не переделаем. Сколько бы ни кричали на каждом углу о патриотизме — он не появится только от исполнения гимна, – сказал Исаев.

 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев считает, что белорусским футболистам не хватает патриотизма.

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