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Штутгарт (ATP). Федерер проиграл Хаасу

14.06.2017 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду в Штутгарте Роджер Федерер (1) и Томми Хаас (WC) сыграют друг с другом в 17-й раз и через 17 лет после первой встречи. В противостоянии со счетом 13-3 ведет швейцарец.

Mercedes Cup

Штутгарт, Германия

12 – 18 июня 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 701 975 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

Томми Хаас (Германия)  Роджер Федерер (Швейцария)
2:67:66:4
Дата проведения
14 июня, 15.35
Онлайн матча

 

Ежи Янович (Польша)  Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
15 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Томаш Бердых (Чехия)  Бернард Томич (Австралия)
Дата проведения
15 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия)  Люка Пуй (Франция)
Дата проведения
14 июня, 17.55
Онлайн матча

 

Филипп Кольшрайбер (Германия)  Стив Джонсон (США)
7:65:77:6
Дата проведения
14 июня, 12.30
Онлайн матча

 

Миша Зверев (Германия)  Янник Ганфманн (Германия)
7:66:2
Дата проведения
14 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Бенуа Пэр (Франция)  Питер Гойовчик (Германия)
Дата проведения
15 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Жереми Шарди (Франция)  Фелисиано Лопес (Испания)
Дата проведения
15 июня, 10.00
Онлайн матча

 

 
 
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В среду в Штутгарте Роджер Федерер (1) и Томми Хаас (WC) сыграют друг с другом в 17-й раз и через 17 лет после первой встречи.

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