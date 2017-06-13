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Штутгарт (ATP). Федерер проиграл Хаасу
14.06.2017 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду в Штутгарте Роджер Федерер (1) и Томми Хаас (WC) сыграют друг с другом в 17-й раз и через 17 лет после первой встречи. В противостоянии со счетом 13-3 ведет швейцарец.
Mercedes Cup
Штутгарт, Германия
12 – 18 июня 2017
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 701 975 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
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В среду в Штутгарте Роджер Федерер (1) и Томми Хаас (WC) сыграют друг с другом в 17-й раз и через 17 лет после первой встречи.
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