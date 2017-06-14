Сенен Себаи: «Рушницкий называет меня черным. Он как-то сфотографировал меня голым и показывал фото всей команде»

Форвард «Слуцка» Сенен Себаи рассказал, кто в «Слуцке» чаще всего употребляет нецензурную брань.

– Больше всех ругается Руша – Виталий Рушницкий. Он сумашедший, но отличный парень. Ругается для того, чтобы посмеяться. Он называет меня черным. А я ему отвечаю – белый.

Рушницкий сумашедший. Я пошел на массаж, полностью разделся. Рушницкий вошел и сфотографировал меня. А потом оббежал всю команду и показывал это фото. Все время чудит! Когда не может найти свои ботинки, заходит ко мне и говорит: «Черный, куда дел мои ботинки? Где моя майка?»

Классный парень, всегда меня смешит, – сказал Себаи.

Сенен Себаи: «Агент сказал, что многие команды хотят видеть меня в своих составах. Но сейчас я игрок «Слуцка»