Новости спорта

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший и боец UFC Конор МакГрегор подтвердили, что 26 августа проведут бой.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе по правилам бокса.

Мэйвезер завершил карьеру в 2015 году и возобновит ее именно ради боя с МакГрегором. До этого он провел 49 боев и все выиграл.

МакГрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах у него 21 победа при 3 поражениях.

При этом Магрегор – первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях – полулегком и легком весах.





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