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Переход Мораты в «МЮ» задерживается из-за выборов президента «Реала»
15.06.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Альваро Мората близок к тому, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что трансфер 24-летнего испанца задерживается из-за предстоящих выборов президента мадридского клуба, которым в настоящее время является Флорентино Перес.
Ожидается, что о переходе Мораты в «МЮ» будет объявлено в конце недели.
Ранее стало известно, что англичане заплатят за нападающего 73 миллиона евро. Позже появилась информация о том, что «Реал» требует за Морату 90 миллионов.
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Форвард «Реала» Альваро Мората близок к тому, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед».
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