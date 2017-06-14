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Александр Сверчинский: «Зимой была возможность перейти в клуб из футбольной топ-страны»

15.06.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник «Ислочи» Александр Сверчинский рассказал, что зимой мог уехать играть в европейский чемпионат.

– Зимой я очень хотел уехать в Европу. Еще в декабре отказался от парочки неплохих заграничных предложений, потому что была возможность перейти в клуб из футбольной топ-страны. Это был не стопроцентный вариант, мне обещали только просмотр. Решил рискнуть, потому что был уверен в своих силах и физической форме. Жил только этой идеей, но, увы, ничего не вышло. 1 февраля в этом чемпионате закрылось трансферное окно. Тогда агент предложил перебраться в словацкий «Земплин», где я играл пару лет назад.

– И что не срослось?

– Я уже готовился к вылету в Словакию, но перед самой посадкой в самолет мне позвонил агент. Он сказал, что клуб резко поменял условия в меньшую сторону. Объяснить, почему так произошло, этот агент не смог. В итоге я поругался с ним прямо в зале ожидания. Позвонил напрямую в клуб. Там мне сказали, что условия были такими изначально. В общем, не поехал туда. Поймите меня правильно, я бы зарабатывал чуть-чуть больше, чем в Беларуси. Совсем ненамного, но здесь стоит учитывать, что жизнь в Словакии гораздо дороже, чем в Беларуси. Год назад я уже говорил, что с семьей там жить очень непросто.

Сейчас люди начнут говорить: «Странно, что он не захотел уехать на полтора года в Словакию». Но так случилось из-за того, что меня обманул человек. Как я могу ехать в другую страну через агента, который пытался меня надурить? – рассказал Сверчинский.

«Пацаны бьются, чтобы сохранить классный клуб в высшей лиге». Почему «Ислочь» играет хорошо, но все равно проигрывает?

 
 
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Экс-защитник «Ислочи» Александр Сверчинский рассказал, что зимой мог уехать играть в европейский чемпионат.

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