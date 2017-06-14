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Валерий Исаев: «В чемпионате Беларуси можно найти еще человек десять, которые выступили бы не хуже этого состава»

15.06.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Валерий Исаев считает, что в чемпионате Беларуси есть кадровый потенциал для белорусской сборной.

– Из высшей лиги понравился Матвейчик, это было неожиданностью. Сергей действовал именно так, как должен играть фланговый защитник. Особенно запомнился момент в Борисове, когда он в своей штрафной здорово сыграл на опережение. Достойно провел свои матчи Аписейко. Вообще, никто не провалился, все порадовали. Скажу больше: в белорусском чемпионате можно найти еще человек десять, которые, уверен, выступили бы не хуже этого состава. Если же у этих ребят сохранится такая мотивация и придет спокойствие — стоит ждать еще более сильной игры. Также радует, что результаты этих матчей успокоили, и теперь Криушенко некоторое время дадут спокойно поработать.

— Вы сказали, что в высшей лиге можно найти еще больше игроков для сборной. Фамилии назовете?

— Человек десять? Пожалуйста. Рыбак — лучший в чемпионате центральный защитник. Также хорошо в Бресте на этой позиции смотрится Лебедев. Возможно, кто-то будет смеяться, но в моем списке «крумкач» Иванов, Глебко из “Городеи”, Сарока и Хващинский из минского “Динамо”, Теверов из “Нафтана”, Карницкий из “Гомеля”. Бабичев из «Витебска» — готовый опорник для сборной. Если что, ни у кого из перечисленных игроков я не являюсь агентом. Конечно, нужно говорить о Лисаковиче — это однозначно игрок сборной. Криушенко здорово показал, что даже в середняках нашего чемпионата есть футболисты, достойные сборной. Если идти дальше, в чем-то Игорь Николаевич перевернул представление о белорусском чемпионате. Такие примеры многое говорят о роли тренера, – сказал Исаев.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев считает, что в чемпионате Беларуси есть кадровый потенциал для белорусской сборной.

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