Сегодня нас — болельщиков и журналистов — стараются успокоить лица, ответственные за развитие хоккея в стране. Дескать, не волнуйтесь! Пусть на дворе уже середина июня, пахнуло осенью и совсем скоро "зубрам" выходить из отпуска, но то, что до сих пор нет никакой ясности ни с составом команды, ни с тренерским штабом, — ничуть не беда.



© Sputnik / Виктор Толочко Шапиро и хоккей: поднимет ли губернатор главный в Беларуси вид спорта

Самое ценное — это время

Процессы запущены, переговоры ведутся, ситуация контролируется и все решится своевременно. В этих своих спичах и новый председатель белорусской федерации Семен Шапиро, и председатель наблюдательного совета "ХК "Динамо — Минск" Игорь Шуневич весьма убедительны.

Но стоит только выпасть из обаяния их ауры, как сразу начинаешь сомневаться и, более того, нервничать. Как иначе, если на экваторе июня в "Динамо" на контрактах только 10 хоккеистов, причем троих из них подписали только-только?! Речь о голкипере Карнаухове, защитнике Шинкевиче и нападающем Ковыршине.

Конечно, Шуневич совершенно точно не лукавит, говоря об интенсивном характере переговоров. Они, безусловно, идут, и каждую минуту даже во время написания этого текста на клубном сайте "зубров" могла появиться очередная информация. Но при этом как-то все равно не по себе.

Ведь нет ничего ценнее времени, которое нельзя терять в силу невозможности вернуть его обратно. Как говорил один шекспировский герой — отец Джульетты: "Так поздно, что уж скоро станет рано". И это "рано" может в нашем конкретном хоккейном случае модернизироваться в бередящую "рану", которая никогда не заживает!

Судите сами. Лидер "Динамо" Эллисон, которого надо было сохранять при любом секвестре легионеров, предпочел разорвать контракт, покинуть Минск и уже подписался в Магнитогорске. Голкипер Скривенс имеет более выгодное предложение, чего не скрыл и Шуневич, рассказавший, что сами "зубры" предложили Бену условия аналогичные прошлогодним.



© Sputnik / Виктор Толочко Главный тренер ХК "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт

Наконец, главного тренера Вудкрофта совершенно точно лишат его не белорусских ассистентов, что мистер Крэйг может воспринять в штыки. Есть же понятия дружбы, солидарности, единой команды. И для канадца они не пустой звук. Вудкрофт с Паско, Дэвисоном и Скарфагеном не просто "здравствуй — до свидания".

Поэтому представьте, что Скривенс помашет нам рукой, да и Вудкрофт откажется от контракта, предпочтя работу в Швейцарии, где его якобы ждут в "Женеве-Серветт". Сколько еще времени понадобится при таком стечении обстоятельств, чтобы решить динамовские вопросы комплектации тренерского штаба и состава игроков? Вариант "Б" — это всегда затяжка. Незначительная, если все четко отработано в деталях, и долгая при умозрительном статусе варианта "Б". Есть подозрения, что в нашем случае у нас "серединная" ситуация, что тоже не очень вдохновляет.

Вудкрофт может отказать

Именно так, особенно если предложение из Женевы не миф, не история без корней, раздутая самим канадским тренером для поднятия приватной важности и цены. И не только по причине отказа "зубров" от услуг помощников Вудкрофта. Просто самому мистеру Крэйгу окажется неинтересен минский проект.



© Sputnik / Виктор Толочко Вудкрофт рассказал, без чего не обходится хоккейный сезон

Ведь что ему сегодня предлагают? Остаться главным тренером команды, которая серьезно меняет свое целеполагание, будучи призванная блюсти интересы сборной Беларуси. А это автоматически подразумевает динамовские жертвы. Следовательно, мечтать о каких-то грандиозных прорывах и свершениях Вудкрофт не сможет, хотя он — богатейшая коллекция амбиций!

Ему очень хочется, чтобы коронную фразу "я — хороший тренер!", говорил не только он сам, но и хоть кто-нибудь еще. В его адрес. Чем больше — тем лучше! Вудкрофт очень настырен в своем желании забраться на хоккейный пьедестал, где он должен смотреться страсть как выигрышно. Таково его мнение. А тут предлагается что-то непонятное, да еще и провоцирующее конфликты с друзьями…

Доверь ему белорусы одновременно и национальную команду, где влияние Вудкрофта и так было очень большим на чемпионате мира в Париже, — другое дело. Но это старина Льюис переложил на плечи помощника многие ключевые функции, тогда как новый лидер ФХРБ Шапиро категорически заявил — совмещения не будет. Раз так, то и Вудкрофт не торопится подтвердить свое прибытие в Минск, видимо, на самом деле ведя переговоры. Или как минимум находясь в поиске тех, с кем можно разговаривать о своей новой работе. В Европе. А возможно, как пошли ныне слухи, и в КХЛ…

Мотивации Скривенса

Чем "Динамо" при своей новой философии и старом финансовом предложении может удержать Скривенса — тоже непонятно. Давайте поставим себя на место Бена. Итак, для чего мы бросаем родные пенаты, мучаемся перелетом через Атлантику, чтобы восемь месяцев находиться в гостях, где всегда хуже, чем дома?

Ответ первый: едем на заработки. Ответ второй: стремимся порадовать самолюбие большими победами. Но в современной ситуации у Скривенса лучшие оферты, как говорит Шуневич, в других городах КХЛ, а решение "зубров" заботиться об интересах национальной дружины не позволяет развернуться его мечтам во всю мощь и ширь. Так зачем Бену "Динамо"? Только из любви к Минску? Предположение романтичное, но очень наивное. В "Динамо", скорее всего, будет другой голкипер.

Формула "1+3"

Разумеется, важнейший момент — сколько окажется иностранцев в составе "зубров". На специальном хоккейном совещании с участием главы государства Шапиро сказал о четырех легионерах в сезоне-2017/2018. Сам Александр Лукашенко, общаясь с молодежью, назвал число три — вратарь и два полевых игрока. Но в своем последнем выходе к прессе Шуневич говорил о формуле "1+3". То есть голкипер и три полевых хоккеиста.

Но тут ведь важно еще не только сколько, но и кто! Эллисона мы потеряли, Скривенса вновь не обрели, и пока на контракте у нас один иностранец Клинкхаммер. Это если не считать украинца Матерухина, уже имеющего белорусский паспорт.

А кто будет отдавать голевые передачи без Калюжного, Эллисона, Бэйлена и Сергея Костицына? Одному Ковыршину с этой миссией не справиться. А кто будет пасы преобразовывать в голы? Серию таких вопросов можно продолжать, отчего и сильна тревога, которую можно успокоить не увещеваниями, а реальными контрактами с сильными мастерами. Ждем-с.