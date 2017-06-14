Александр Хромылев: «Есть основания ожидать, что по зрелищности следующий сезон в экстралиге даст фору предшествующим»

Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев считает, что предстоящий сезон может быть гораздо интереснее, благодаря проведенной реформе.

«Последние несколько лет федерация не просто проводила чемпионат, а вела постоянный мониторинг положения дел в нем. Его критерии изобретать не нужно было — все давно придумано и опирается на цифры. Здесь и посещаемость, и количество хороших и «плохих» матчей. Во втором случае речь о поединках, заканчивающихся разгромом одной из сторон. Деление команд на шестерки по истечении двух кругов доказало эффективность. Однако назрел следующий шаг, импульс которому придало и недавнее совещание по вопросам развития хоккея на государственном уровне.

Накануне мы действительно уже имели несколько вариантов изменения формата национального чемпионата. Один из них, например, предусматривал сокращение экстралиги до восьми команд уже в ближайшем сезоне. Но большинством голосов принят тот, о котором и было объявлено. Его несомненное преимущество в том, что он вполне соответствует спортивному принципу. Шанс избежать понижения в классе через год сейчас есть у всех. И останется даже у тех, кто по итогам двух кругов окажется в нижней шестерке. Но и до этого спринт представителей нижней части таблицы будет неплохо мотивирован. Есть основания ожидать, что с точки зрения зрелищности сезон-2017/18 в экстралиге даст фору многим предшествующим», – сказал Хромылев.