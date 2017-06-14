Бой между Мэйвезером и МакГрегором пройдет по правилам бокса в первом среднем весе

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что бой между чемпионом UFC Конором МакГрегором и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мэйвезером пройдет 26 августа.

Он также рассказал, что это будет 12-раундовый нетитульный поединок по правилам бокса в рамках первого среднего веса – до 69,85 кг/154 фунта. Бойцы будут использовать 10 унцовые перчатки.

Бой примет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Телеканал Showtime покажет поединок по системе платных трансляций pay-per-view.