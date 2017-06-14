Валерий Исаев: «Совмещение? Криушенко не хочет терять место в «Торпедо», чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности»

Белорусский агент Валерий Исаев в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем рассказал об отношении к совмещению Игорем Криушенко постов в сборной Беларуси и «Торпедо-БелАЗ».

— Криушенко можно понять. Он не хочет терять место в «Торпедо», в том числе чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности. Ясна и позиция федерации, которая не желает идти по пути больших расходов. А в совмещении не вижу ничего плохого. К тому же, думаю, в ближайшее время этот вопрос решится — возможно, стоит ждать долгосрочного контракта. Это хорошо, если тренер понимает, что у него есть три-четыре года на вдумчивую работу. Иностранцы, как правило, заключают соглашения с гарантией, приглашают юристов, прописывают такие компенсации, что федерации просто не рискуют расторгать соглашения. У нас же подобными услугами пользуются редко, в результате: скажут тебе «до свидания» — ты собрался и

ушел. С моей точки зрения, это неправильно. В этом смысле плюсом был опыт приглашения Штанге — повысился статус тренера национальной сборной. Стоило немцу уйти — он снова начал понемногу понижаться.